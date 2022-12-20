﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı

İHA

Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, tır ile çarpışması sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.