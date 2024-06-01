Denizli’de köy evi lüks restoran oldu

Çal'ın Bahadınlar mahallesinde gerçekleştirilen bu dönüşümle, restoranda bölgeye has lezzetler sunulacak.

Yakında açılacak olan işletmede, köy sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler servis edilecek.

Hem yerli hem de yabancı turistlere yöresel tatları tanıtmayı amaçlayan bu mekan, dekorasyonuyla ziyaretçilerine nostaljik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Restoranda sunulacak olan kahvaltılarda bükme, katmer ve çeşitli ekmekler yer alırken, öğle ve akşam yemeklerinde ise tarhana çorbası, bamya aşı, yaprak sarma gibi geleneksel yemekler ile ızgara ve et güveç gibi seçenekler menüde olacak.