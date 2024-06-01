Denizli’de köy evi lüks restoran oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de köy evi lüks restoran oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından turizmi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen bir proje kapsamında, geleneksel bir köy evi, restoran ve kafe olarak yeniden tasarlandı.

Çal'ın Bahadınlar mahallesinde gerçekleştirilen bu dönüşümle, restoranda bölgeye has lezzetler sunulacak.

Yakında açılacak olan işletmede, köy sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler servis edilecek.

Hem yerli hem de yabancı turistlere yöresel tatları tanıtmayı amaçlayan bu mekan, dekorasyonuyla ziyaretçilerine nostaljik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Restoranda sunulacak olan kahvaltılarda bükme, katmer ve çeşitli ekmekler yer alırken, öğle ve akşam yemeklerinde ise tarhana çorbası, bamya aşı, yaprak sarma gibi geleneksel yemekler ile ızgara ve et güveç gibi seçenekler menüde olacak.

aw217575-03-1.jpg

aw217575-02-1.jpg

aw217575-01-1.jpg

aw217575-03.jpg

aw217575-01.jpg

aw217575-02.jpg

İlgili Haberler
Denizli’ye sağanak yağış uyarısı
Denizli’ye sağanak yağış uyarısı
Denizli’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Son Haberler
Doğal gaz tarihe karışacak! Yeni ısınma dönemi başlıyor Ekonomi
Doğal gaz tarihe karışacak! Yeni ısınma dönemi başlıyor
Ortadoğu'nun tehlikeli barış süreci. Dünya
Ortadoğu'nun tehlikeli barış süreci.
Kapadokya'da kaçak otele darbe Ekonomi
Kapadokya'da kaçak otele darbe
Hindistan yanıyor. Ölü sayısı 43’ü geçti Dünya
Hindistan yanıyor. Ölü sayısı 43’ü geçti
Hava sıcaklığı 10 derece artacak Yerel Haberler
Hava sıcaklığı 10 derece artacak
İstanbul'u enflasyonu belli oldu. Bakın kaç çıktı Ekonomi
İstanbul'u enflasyonu belli oldu. Bakın kaç çıktı