Denizli'de kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek

Denizli genelinde yarın beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Denizli'de kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü bölgede yer alan Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram düşebileceği ön görülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında başlaması beklenen kuvvetli yapışların, akşam saat 20.00’den itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği ifade edildi. (İHA)

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