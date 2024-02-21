Denizli'de minibüs şarampole yuvarlandı: anne öldü, oğlu yaralandı

Denizli'de bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.