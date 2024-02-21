Denizli'de minibüs şarampole yuvarlandı: anne öldü, oğlu yaralandı

Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi civarlarında, Necip Deda (23) idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Gelen ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sürücü ve annesi Melike Deda'yı (43) araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Melike Deda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Necip Deda'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.