Denizli'de müteahhit cinayetinin azmettiricisi firari yakalandı

Müteahhit Mehmet Yamer, 9 Kasım 2018'de sahibi olduğu inşaat firmasının önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Yamer'in yanında bulunan sekreteri Rezzan Akbulut ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Yamer'in Kuşadası'ndaki otelini sattığı Halil Karabağ, oğlu Kutluğhan Karabağ (30), tetikçi olduğu iddia edilen beden eğitimi öğretmeni Gökhan Dülger (30) ve cinayete yardım ettiği ileri sürülen Mert Danacı (23) ile Kemal Atik'i (32) gözaltına aldı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandı. 6 Nisan 2021'de Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, Halil Karabağ beraat etti ve cezaevinden tahliye edildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ SÜRECİ

Dosya istinaf mahkemesine taşındı ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görüldü. Savcı, sanıkların mahkumiyetine yönelik istinaf başvurularının reddini ve beraat eden Halil Karabağ'ın ömür boyu hapis cezasıyla yeniden yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Halil Karabağ'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu, ardından ömür boyu hapis cezası vererek hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yakalama ve Tutuklama

Kararın ardından firar eden Halil Karabağ, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Merkezefendi ilçesindeki bir evde yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Karabağ, cezaevine teslim edildi.