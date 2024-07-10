Denizli’de samanlık yangını yüzünden mahalle diken üstünde!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de samanlık yangını yüzünden mahalle diken üstünde!

Denizli’de samanlıktan yükselen alevler mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

Mahalle diken üstünde!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, bir evin yanında bulunan samanlıkta çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe yol açtı. Gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın başladı ve hızla büyüdü.

Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildikten sonra, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabuk müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine ve çevredeki binalara yayılmadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine yardım ederken, samanlık ve yakındaki ahırda tahliyeler yapıldı.

Yangında yüzlerce saman balyası yanarak kül oldu ve büyük maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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