Denizli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde "Silah ve Mühimmat Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen üç şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

