Denizli'de tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alaattin Mahallesi’nde yaşanan kazada, Kızılcık’tan gelen Süleyman E. yönetimindeki 20 KU 461 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Neşet B. idaresindeki 20 AJF 400 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç da hasar görürken, sürücüler ise yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi gönderildi. Bölgeye hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi, otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.