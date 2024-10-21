Denizlililer ormanlar için el ele verdiler

Kaynak: İHA
Denizlililer ormanlar için el ele verdiler

Gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü il Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde orman temizliği yapıldı.

Yenişehir Millet Ormanında her yaştan Denizlilinin katıldığı etkinlikte, gençlerde ormanların korunmasına amacıyla farkındalık oluşturuldu.

Gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Yenişehir Millet Ormanında yapılan etkinlikte geniş katılımlı orman temizliği gerçekleştirildi.

"ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

81 ilde eş zamanlı gerçekleşen etkinlikte düşüncelerini paylaşan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, özellikle gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir çevre anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerinin önemine vurgu yaptı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için ülke çapında yapılacak bu etkinliğin çok önemli olduğunu belirten İlman, orman temizliği etkinliğine katılan vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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