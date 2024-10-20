Denizlispor kendi sahasında yenilgiye uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizlispor kendi sahasında yenilgiye uğradı

Nesine 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Denizlispor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklalspor'a 4-0 mağlup düştü.


Mücadele, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda sert mücadele etmesine rağmen 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor, ikinci devrede gösterdiği mücadele karşısında zayıf düştü. Kahramanmaraş İstiklalspor’un gösterdiği mücadele Kamil İçer dakika 72’da attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Kırmızı beyazlı oyuncular yakaladığı pozisyonun ardından dakika 74’de Ali Han Tunçer, meşin yuvarlağını filelere göndermesiyle 2-0 farkla ilerledi. Karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklalspor’un oyuncularından Muhammed Akarslan 87’nci dakikada, Arda Yumurtacı ise 90’ıncı dakikada attığı goller ile Denizlispor, 4-0 mağlup oldu.

Lig'de 12. sırada yer alan Denizlispor, son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle yoluna devam ediyor. Denizlispor, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 15.00'da deplasmanda TM Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

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