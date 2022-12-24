Malatya direnemedi. Denizlispor'dan hayati galibiyet

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücademesinde gülen taraf Denizlispor oldu.
Golleri Ömer Şişmanoğlu (2) ve Hakan Çinemre attı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Mayi (Dk. 57 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen (Dk. 62 Schwechlen), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 89 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 90 Okan Derici)
Yeni Malatyaspor: Ahmet Oytun Özdoğan, Alperen Arslan, Arda Hilmi Şengül, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 68 Nshimirimana), Doğukan Emeksiz (Dk. 58 Yakup Alkan), Malle (Dk. 83 Hüseyin Ekici), Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Atakan Müjde, Taha Gür (Dk. 68 Erşan Yaşa), Burak Kavlak
Goller: Dk. 25 ve 61 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 36 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 16 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)
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