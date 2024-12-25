Dennis Rodman kızına cevap verdi: Üzgünüm

NBA efsanesi Dennis Rodman, Amerika Birleşik Devletleri Kadın Millî Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu kızı Trinity Rodman'ın, babalık yetenekleriyle ilgili yaptığı sert eleştirilere yanıt verdi. Trinity, babasının hayatını zorlaştırdığını ve ilişkinin oldukça gergin olduğunu ifade etmişti.

Trinity, son olarak "O bir baba değil. Belki kan bağıyla bağlıyız ama hepsi bu" demişti. Ayrıca, babasının aniden maçlarını izlemeye gelip kafasını karıştırdığını, bunu defalarca yaptığını belirtti.

Trinity Rodman'dan babası Dennis Rodman hakkında samimi itiraflar

Dennis Rodman, kızı Trinity'nin bu açıklamalarına sosyal medyada yanıt verdi. 63 yaşındaki basketbol efsanesi, "Sana istediğin baba olamadığım için üzgünüm. Yine de her zaman denedim ve denemeye devam edeceğim. Zor olsa da, sen bana yetişkin olarak telefonlarımı açma denildiğinde bile seni aramaya devam edeceğim," dedi. Rodman, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Her zaman burada olduğumu ve seni ne kadar sevdiğimi söylüyorum. Tek dileğim, çocuklarımın beni aramaları ve görmeye gelmeleriydi. Bir gün bunu başarabilir miyim bilmiyorum ama hâlâ buradayım," ifadelerini kullandı.

Rodman, Trinity'nin maçlarına katılmak istemesine rağmen bazen davet edilmediğini ancak yine de onu desteklemeye devam ettiğini söyledi. "Sana oyunlarını izlerken hep desteğimle olacağım. Bir keresinde senin oyununu izlemek için geldim ama kimle olduğum için gelmemem söylendi. Yine de, herkesi mutlu etmek için otel balkonumdan seni izledim," dedi.

Trinity Rodman, Washington Spirit'te top koşturan ve 22 yaşında 46 kez Amerika Birleşik Devletleri forması giyen başarılı bir oyuncu. 2024 yılında ABD Millî Takımı'yla W Gold Cup ve SheBelieves Cup şampiyonlukları kazandı, Paris Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazandı.

Dennis Rodman: NBA’in çılgın solucanı