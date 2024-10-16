Deprem anındaki görüntü izleyenleri duygulandırdı! Engelli oğluna koştu

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda eğitim gören engelli oğlunu sırtında taşıyan annenin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen deprem kent merkezindeki okullarda paniğe neden oldu.

Öğrenciler sınıfları terk ederken Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Muazzez Güler aynı okulda öğretim gören engelli oğlu Doğukan Güler'i (10) sırtında bina dışına taşıdı.

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Muazzez Güler'in oğlunu sırtında taşıması okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentteki çeşitli okullarda deprem anında öğrencilerin sınıflarını terk etmeleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREM ANINDA 'BİLİYORUM GELECEĞİNİ' DİYEREK BEKLEDİ

Anne Muazzez Güler, serebral palsi hastası oğlunun 4. sınıfa gittiğini ve yürüyemediğini, deprem anında kendisini beklediğini anlattı.

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Daha önce deprem tatbikatlarında gördüklerini uyguladığını dile getiren Güler, "Oğlum başının üstüne kitap koymuş dua ediyordu, 'annemi bekliyordum, biliyordum geleceğini' dedi. Sırtıma aldım aşağıya indik beraber. Daha önce deprem tatbikatı yapılmıştı, 'deprem anında böyle yapacaksınız' denmişti. 6 Şubat depremlerinde de oğlumu sırtıma alıp indirmiştim. Doğukan'ın bir an önce alıp dışarı çıkarmak geldi içimden öyle de yaptım." diye konuştu.

Doğukan ise depremde korktuğunu, çömelemediği için kitabı kafasının üstüne koyduğunu ve annesini beklediğini anlatarak, "Annem geldi, sırtında beni aşağıya indirdi ve sandalyeye oturttu." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Lideri Fatma Korkmaz da 30 kişilik ekiple okullarda deprem tatbikatları yaptıklarını, anne ve oğlunun vermiş oldukları eğitime göre hareket etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.