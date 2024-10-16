İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, depremden 187 kişinin etkilendiğini, 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Malatya merkezli depremden Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere çevredeki iller de etkilenirken, Ali Yerlikaya, Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı. Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşlar üzerinde büyük korku yaratırken yaşanan deprem Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.