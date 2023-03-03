Deprem bölgeleri için yeni kararlar. Resmi Gazete’de yayımlandı

OHAL ilan edilen deprem bölgesinde alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararlara göre, ailesi veya kendisi deprem bolgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek.

Dernekler, tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek. Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni ve faaliyet konusuna bakmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecek.

Turkiye'de faaliyet izni olmayan ancak OHAL ilan edilen illerde faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı OHAL süresince izin verecek.

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ ERTELENDİ

OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi.

6 şubattan OHAL suresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar, OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek.

ANNE VE BABASINI KAYBEDEN ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Anne veya babası depremde ölen okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaögretim öğrencilerine, eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.

ŞİRKETLERE KREDİ YAPILANDIRMASI

Deprem bölgesindeki şirketler KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek. Bu şirketlere ilave 6 ay ödemesiz dönem ve vade süresi sağlanacak.