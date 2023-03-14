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Deprem bölgesinde fabrika yangını

Yıkıcı depremin vurduğu Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:26
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Deprem bölgesinde fabrika yangını

Deprem bölgesinde fabrika yangını
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş ve binlerce bina yıkılmıştı. 

Depremin vurduğu Adıyaman’da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalelerde bulunurken söndürme çalışmalarının devam ettiği ve fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

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