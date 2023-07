Deprem bölgesinde incelenen beton numuneleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı "Bu işin cinayetten farkı yok"

Yeni Malatya'dan Volkan Tokgöz'ün haberine göre; Malatya'da depremde hasar gören bölgeleri ziyaret eden Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Malatya'nın; 6 Şubat depremlerinden sonra gündemlere daha az konu olan kentlerimizden biri olduğunu belirterek " Ancak hem depremden farklı nedenlerden dolayı etkilenen yapı sayısının fazla olması hem de bu yapı stoğunun aradan geçen yaklaşık 6 aya rağmen yerinde duruyor olması açısından bizim için detaylı olarak incelenebilecek bir kent oldu" dedi.

BU İŞİN CİNAYETTEN FARKI YOK

Depremin ağır hasar verdiği Bostanbaşı'nda da incelemelerde bulunan Mimar Murtaza Er "Yapı denetim sistemini güvenli yapılar için milat kabul edersek Bostanbaşı mahallesi, bu sistemin yürürlüğe girdiği 2011 yılından sonra yapılmış yeni sayılabilecek yapıların ne denli ağır hasar alabileceğini gösteren yer. Güvenli yapı için sağlam zemin olmayan bölgede bulunan ağır hasarlı yapılar şu an herkes için deprem laboratuarı niteliğinde.Tabi burada da her yapının ayrı bir hikayesi var. Ama 5-6 yıllık bu siteden bir blok yıkılmış diğer bu görünen ağır hasarlı. Beton numuneleri incelendiğinde c30 olması gereken betonun değerlerinin c12 seviyesinde ölçülmesi. Ülkemizin her bölgesinde daha detaylı denetlenmesi gereken beton numuneleri. Zira bu işin cinayetten farkı yok. Tabi ki direkt sorumlular müteahhitler değil. Bu yapıda müteahhitin ailesinde oturanlar olduğu söylendi. Dolayısıyla kimsenin bu riski alamayacağını düşünüp beton laboratuarları her anlamda denetlenmelidir" diye belirtti.

BİTİŞİK NİZAM YAPILAR HASAR ALDI

Mimar Murtaza Er ayrıca tespitlerde de bulunarak "Tarihi dokunun bulunduğu Gündüzbey mahallesi yakın zamanda tekrar kullanıma kazandırılmış. Ancak deprem sonrası mahallede bulunan bitişik nizam yapıların hepsi ağır hasar almış ve bölgenin tekrar ayağa kaldırılması oldukça zor görünüyor. Kent merkezinde herkesin hafızasında yeri olan ticaret birimlerinin hemen hepsi yok olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

MALATYA ÇOK ZOR DURUMDA

Kayseri Mimarlar Oadası Başkanı Murtaza Er şunları ifade etti:

"Kısacası Malatya da en az diğer kentlerimiz kadar zor durumda. İnsanların yüzünde kentin geleceğine dair endişeyi görmenin yanında baretli teknik bir insan gördüklerinde sordukları sorular, anıları adına umutlarını kaybetmediklerini gösteriyor. Onlardan birisi de Malatya şube başkanımız Yunus Emre Fidanel. Tüm hemşehrilerinin yaşadığı endişesini bir kenara bırakıp memleketi için mücadele ediyor. Gücünüz hiç eksilmesin, teşekkür ederiz, umudu temsil ediyorsunuz."