Deprem bölgesinde kanser tehlikesi

TMMOB İstanbul Şube Sorumlusu Medet Güney, Hatay’daki molozlarda yüksek oranda asbest bulunduğunu açıkladı

Deprem bölgesinde kanser tehlikesi

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İklim Adaleti Komisyonu ile birlikte Hatay’da incelemelerde bulunan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yöneticisi Medet Güney, evsel atıklar, tıbbi ve tehlikeli kanserojen atıkların ayrıştırılmadığını tespit ettiklerini, aldıkları numunelerin incelenmesi sonucunda ise molozlarda yüzde 90 oranında asbeste rastladıklarını açıkladı.

Molozların ayrıştırılmadan gelişigüzel şekilde dökülmesi, uzmanlar tarafından aylardır kansere yol açabilir uyarılarına neden olsa da bu konu da gerekli adımlar bir türlü atılmamıştı.

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