Tekirdağ'da feci motor kazası. O anlar kask kamerasındadha

Tekirdağ'da meydana gelen bir trafik kazası, kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, 218 kilometre hızla giden iki motosikletlinin çarpışması ve ardından yaşanan feci anlar yer alıyor. Kazada, motosikletlerden biri yola savrulurken, diğer motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kaza anı, hız limitlerinin önemi ve dikkatli olmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Görüntüler, sürücülere daha dikkatli ve kurallara uygun sürüş yapmaları konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.