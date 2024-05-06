Bir motosiklete 5 kişi bindiler. Tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İHA
Bir motosiklete 5 kişi bindiler. Tehlikeli yolculuk kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli seyahati görenleri hayrete düşürdü.

Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde gerçekleşen olayı gören bir vatandaş, bu tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda aldı. Motosiklete binen 5 kişinin, aralarında çocukların da bulunduğu bu tehlikeli hareketi, sadece kendi can güvenliklerini değil, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı.

O anlarda yaşananları kaydeden vatandaşın, "Görüyor musunuz? O motosiklete nasıl sığdınız?" şeklindeki tepkisi, olayın vahametini bir kez daha ortaya koydu. Bu tehlikeli manzara, sosyal medyada da hızla yayılarak büyük bir tepki çekti.

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