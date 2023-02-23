Depremde ölen vatandaşların mezarları açılabilir

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Youtube kanalında ‘’Kervan Yolda Dizilmez’’ programında hükümete ve konuklara depremin güvenlik perspektifinden önemli sorular yöneltti. Emekli polis memurları Mehmet Kocadağ, Ergün Kerdige ve Serdar Sarıoğlu’nun konuk olduğu programda depremin asayiş ve koordinasyon yetersizlikleri tartışıldı.

Yüzlerce insanın kimlik tespiti yapılmadan defnedilmesinin yaratacağı güvenlik sorunlarını soran Aksoy’a emekli polis memuru Mehmet Kocadağ, ailelerin talep etmesi durumunda toplu mezarların mahkeme kararı ile yeniden açılabileceğini anlattı, “Ölümü belgelemek zorunda kalan insanlar mecburen mezarların açılması için başvuracak.” dedi.

Kayıp çocukların akıbetini soran Kocadağ, “Kimlik bilgileri ve akıbeti meçhul kayıp çocuklarımız var. Daha önce parmak izi kaydı olanların kimliği tespit edilir, kayıtlarda olmayan kişilerin tespit edilmesi çok zor. Kayıtdışı şahıslar da bölgede oldukça yüksek. Bölgede yabancı nüfus da fazlasıyla var. Mezarlar açılsa da parmak izi çürümüş olacak ve DNA testi yapılmak zorunda kalınacak” ifadesini kullandı.

“ÜLKEMİZ YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ”

Emekli polis Memuru Ergül Kerdige ise sınırlardaki güvenlik sorununa dikkat çekti, “Sınır hassasiyeti çok önemliydi şuan ülkemiz yol geçen hanı haline dönüştürüldü. Afet bölgesine giren tırların içinde neler girdi ülkemize bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. İlay Aksoy ise, “Devlet kriz esnasında kontrolü elinde tutmak zorundadır. Sınırlardan giren tüm yardımları hükümet kalem kalem açıkmalı” şeklinde konuştu.

Aksoy, “Güvenlik zafiyeti ve yardım için gelen tırların açılıp açılmadığı, içersinde neler bulunduğuna dair yeterli bilgiye sahip miyiz?” sorularını hükümete yöneltti.

‘’KOORDİNASYONSUZ BİR BAKANLIK GÖRÜYORUM’’

İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ‘’Biz hazırlığımızı İstanbul depremine göre yaptık.’’ söylemini hatırlatan Aksoy, “10 İli etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen toplam nüfus 13 milyonken İstanbul’un toplam nüfusu 16 milyon. 13 milyon nüfusta koordinasyon sorunu yaşayan İçişleri Bakanlığının 16 milyonluk bir şehir için hazır olmadığını görüyorum” dedi. Emekli polis memuru Ergün Kerdige ise, “İstanbul’a göre hazırlık yapıldıysa, 16 milyona göre bir hazırlık yapılmış demektir. Nerede o zaman 16 milyon için hazırlanmış çadırlar, battaniyeler” diye sordu.

‘’NEDEN İNSAN KAYNAĞIMIZDAN MAHRUM BIRAKILDIK?’’

“Bu gün AFAD’ın 7 bin personeli var. 500 Bine yakın ordu gücümüzle birlikte 370 binin üzerinde polis teşkilatı mensubumuz varken, totalde 1 milyona yakın afet durumlarında eğitimli ve donanımlı insan gücümüz varken neden ilk 2 gün 7 bin kişilik bir ekibe 10 ilimiz mahkum edildi?” diye soran İlay Aksoy’a emekli polis memuru Mehmet Kocadağ, “Depreme müdahalede çok geç kalındı. Özellikle askerler “gecikmekte sakınca olan haller” kuralını uygulamadı hepsi emir bekledi. Elazığ’da Kızılay’ın büyük depoları vardır ancak Elazığ’dan Malatya’ya 100 kilometlik mesafeye yardım götürülemedi. AFAD koordinasyonsuzluğu büyük sorun yarattı. Herkes emir bekledi. Limanlar ve demiryolları verimli kullanılamadı.” dedi.