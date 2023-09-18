Deprem bölgesinde musluklardan kurtçuk akıyor! Depremzedelere reva görülen bu mu

Adıyaman’da prefabrik konutların musluklarından çıkan kurtçuklar, depremzedelerin sağlığını tehdit ediyor.

KAYNAK: İHA
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Deprem bölgesinde musluklardan kurtçuk akıyor! Depremzedelere reva görülen bu mu 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da, depremzede vatandaşlar için tahsis edilen prefabrik konutların musluklarından kurtçuk aktı. Tedirgin eden olay sonrası depremzedeler, yetkililere seslenerek yardım istedi.

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Deprem bölgesinde musluklardan kurtçuk akıyor! Depremzedelere reva görülen bu mu 2

Depremde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşların kaldığı prefabrik kentte sabah saatlerinde bir vatandaş, mutfaktaki musluktan su aktığını ama lavabo musluğundan su akmadığını fark ederek musluğun başlığını söktü. Musluk ucundaki başlığın kurtçuklardan dolayı tıkandığını fark eden vatandaş, durumu komşularına söyledi. Musluklarının uç kısmını söken diğer vatandaşlar da kurtçukları fark edince tedirgin oldu.

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Deprem bölgesinde musluklardan kurtçuk akıyor! Depremzedelere reva görülen bu mu 3

Durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen depremzede vatandaşlar, "Vartana prefabrik kentte yaşıyoruz. Sabah musluklardan kurtlu sular aktı. Durumu ilgili yerlere bildirdik, artık nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyoruz. Burada hazır su da veriliyor ama musluk sularıyla duş alınıyor, yemek yapılıyor, bulaşıklar yıkanıyor, dişler fırçalanıyor. Bu suların hepsi enfeksiyonlu. Yaşlı ve hasta insanların çoğu günlük olarak hazır sudan alamıyor ve musluk sularını tüketmek zorunda kalıyor. Çocuklar bazen direkt musluk sularından içiyor. Bu suların dezenfekte edilmesi lazım. Musluklardan bildiğiniz canlı canlı kurt akıyor" diye konuştu.

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