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Deprem bölgesinde sahipsiz hayvanlar unutulmadı

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, felaketin ardından sahipsiz hayvanlar da unutulmadı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:15
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Deprem bölgesinde sahipsiz hayvanlar unutulmadı

Deprem bölgesinde sahipsiz hayvanlar unutulmadı
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Editör: Özlem Kıral

Şehirde yardım faaliyeti yürüten birçok sivil toplum kuruluşundan biri olan Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, kırsal bölgeler başta olmak üzere oluşturduğu noktalardaki kaplara mama koyarak sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Kahramanmaraş sorumlusu Fatih Demir, depremler nedeniyle kentte ciddi bir yıkım yaşandığını söyledi.

Şehirde sahipsiz hayvanlarının her zamankinden daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Demir, "Hayvanlarımızı da unutmadık, kediler ve köpekler için Kahramanmaraş'a 8 ton mama getirdik. Kahramanmaraş'ta belirlediğimiz 15 istasyon var. Görevli arkadaşlarımız 3 günde bir bu noktalara mama bırakıyor. Sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Demir, mamaları genellikle şehir merkezi dışındaki kırsal alanlara bıraktıklarını söyleyerek şöyle devam etti:
"Şehir merkezinde insanlar yemek artığı vererek her türlü sokak hayvanlarına ulaşabiliyor. Şehir dışında insanların olmadığı yerlerde hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı olduğu belirlemiş olduğumuz istasyonlara mama dağıtımı yapıyoruz. Depremden 1 hafta sonra tırımız geldi ve o günden itibaren bu faaliyeti yürütüyoruz. 8 ton mamanın tamamı bitmedi, dağıtımlar sürüyor. Bittiği zaman tekrar takviyesi yapılıp devam edecek inşallah."

"Yaralı hayvanları ilgili kurumlara bildiriyoruz"

Kedi ve köpeklere iç ve dış parazit ilacını veriyoruz. Yaralı hayvanlar olursa ilgili kurumlara bildirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. O insanların ayni yardımlarıyla bu faaliyetleri yürütüyoruz.

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