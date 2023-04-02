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Gaziantep'te 600 yıllık tarihi hamam depreme meydan okudu

Gaziantep'te bulunan 600 yıllık tarihi Naib Hamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. Hamam, hiçbir hasar almadan sapa sağlam ayakta kaldı. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:32
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600 yıllık Osmanlı hamamı depremden etkilenmedi

Gaziantep'te 600 yıllık tarihi hamam depreme meydan okudu
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İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te 600 yıllık tarihi hamam, Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen sapa sağlam ayakta kaldı. Hiçbir hasar almayan hamam, depremden sonra da insanların ilk sığındığı ve güvende hissettiği yer oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremde başta Gaziantep’in sembolü olan Gaziantep kalesi olmak üzere birçok tarihi yapı büyük hasar gördü. Gaziantep kalesinin yanında bulunan 600 yıllık tarihi Naib Hamamı depremden hiçbir hasar almadan kurtuldu. Depremden sonra 6 defa incelemede bulunulmasına rağmen hiçbir sorun tespit edilmedi. Tarihi hamam dayanıklılığı ve sağlamlığı ile depremden sonra depremzede insanların ilk sığındığı ve kendini güvende hissettiği yer oldu.

"600 YILLIK BİR OSMANLI HAMAMI"

Hamam’ın 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve bir çok tarihi olaya ev sahipliği yaptığını belirten Hamam işletmesi sahibi Osman Küsbeoğlu, “İçinde bulunduğumuz Naib hamamı bize dedemizden bize yadigar kaldı. Yaklaşık olarak 600 yıllık bir Osmanlı hamamı. Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık’a giderken konakladığı yer diye rivayetler var” dedi.

"6 DEFA KONTROL EDİLDİ HİÇBİR SIKINTI ÇIKMADI"

Depremden sonra hamamın 6 defa incelendiğini, hiç bir sorun tespit edilmediğini dile getiren Küsbeoğlu, “Mekan Osmanlı yapısı, burada ecdadımızın geçmişte yaptığı yapıların ne kadar sağlıklı olduğu da, sağlam olduğu da göz önünde. En büyük kanıtlardan bir tanesi de burası 6 defa kontrol edildi. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. İlk günden beri çalışıyoruz. Bölgede ki mağdur olan insanlarımıza da gücümüzün yettiğince destek olmaya çalıştık. Hamam 600 yıldır ayakta duruyor. Bu gibi yerler çalıştıkça, kullanıldıkça ayakta duruyor. Kapalı olsaydı kullanılmasaydı bu günlere ulaşması mümkün değildi. Bizde deprem sürecinde ilk haftayı atlattıktan sonra sahada çalışan insanlarımıza, destek olmaya çalıştık” ifadelerin kullandı.

"HAMAM HEM AYAKTA KALDI HEM DE ASRIN FELAKETİNDE SIĞINDIĞIMIZ YER OLDU"

Depremden sonra insanların kalacak yer arayışına hamamı açarak yardımcı olan ve ailesi başta olmak üzere onlarca insana konaklama imkanı sunan Küsbeoğlu, “Deprem anında ilk sığındığımız yer hamam oldu. Biz burada yaklaşık 10 gün konakladık, ailelerimizle beraber. Hatta aynı anda dışarıda kalan insanlara da yardımcı olduk. 50-60 kişi kaldı burada. Hiçbir sıkıntı yaşamadık ve burayı kullandık. Bura ilk sığındığımız yer oldu. 600 yıllık hamam hem ayakta kaldı hem de asrın felaketinde sığındığımız yer oldu. Geçmişteki ecdadımıza ne kadar dua etsek azdır” ifadelerine yer verdi.

Hamamın mimari yapısı hakkında bilgi veren Küsbeoğlu, “Güvende hissediyoruz, hiç değilse bina ayakta köşelerden de görebilirsiniz ecdadımız yaparken yapının kolonları 2 metre, kubbe yüksekliği 20-25 metre. Hamamın tamamıyla duvar kalınlığı, en ince 80 cm’den başlıyor. Çok güzel bir temel ve yapı yapılmış, çok büyük kemerler var, kubbe var içeride ayrı olarak 2 tane daha kubbe var hiçbir yerde en ufak bir zayiatımız yok” diye konuştu.

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