Sağlık Bakanlığından deprem bölgesinde şebeke suyu kullanımı uyarısı

İHA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesindeki musluk suyunun kirletilmiş olabileceğinden dolayı depremzedelerin şebeke suyunu kullanmadan önce yetkililerin uyarıları istikametinde hareket etmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Musluk suları mikroorganizmalar tarafından kirletilmiş olabilir ve içmek için uygun olmayabilir. Şehir şebeke sisteminden alınan suları yetkililerin uyarıları istikametinde kullanın” sözleriyle uyarı yapıldı.