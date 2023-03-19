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Oyuncu Alara Bozbey en çok duygulandığı olayı anlattı. Deprem bölgesinden yeni döndü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle ilgili konuşan Alara Bozbey, afet bölgesinde yaşadıklarını paylaştı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 13:21
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Deprem bölgesinden yeni döndü. Oyuncu Alara Bozbey en çok duygulandığı olayı anlattı

Oyuncu Alara Bozbey en çok duygulandığı olayı anlattı. Deprem bölgesinden yeni döndü
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Son olarak 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Alara Bozbey, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir kafede arkadaşları ile oturan oyuncu kendisini basın mensuplarının beklediğini öğrenince dışarı çıkarak "Arkadaşlar hava çok soğuk üşümeyin, buyurun konuşalım" diyerek takdir topladı.

Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelen sorular karşısında gözleri dolan Alara Bozbey, "Büyük bir felaket, arkadaşlarımın ailesinden çok kayıpları oldu. Deprem bölgesine gittiğimde gözlerime inanamadım, beni en çok duygulandıran da o çaresizlikteki insanların hâlâ bizleri görünce 'Siz misafirsiniz!' diyerek bizlere lokum, bisküvi ve çay ikram etmeye çalışmaları oldu" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Biz gerçekten harika bir ülkeyiz" şeklinde konuşan oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı: ''Çocuklar çok sevindi, en çok sevindikleri şey de onlara futbol topu getirmemiz oldu. Birlikte öpüştük, koklaştık ve oyunlar oynadık. Elimden geldiğince onları mutlu etmeye ve yardımcı olmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta tekrar gidip elimden geleni yapmaya devam edeceğim.''

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