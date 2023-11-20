Deprem enkazından 400 yıllık anlaşma çıktı. Anlaşma kime ait ve ne yazıyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı.

Atlas Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, depremden etkilenen Aççana Höyük'te yapılan restorasyon çalışmalar sırasında 3800 yıllık bir çivi yazılı kil tablet bulundu.

Saray duvarları kalıntılarının bazı bölümlerinde deprem sonrası hasar oluşan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde onarım ve koruma çalışması başlatıldı.

Orta ve Geç Bronz Çağında hüküm sürmüş Mukiş Krallığına ait olduğu bildirildi.

Tablette krallığın bilinen ilk hükümdar Yarım-Lim tarafından yapılmış bir anlaşmaya dair bilgilerin bulunduğu belirtiliyor.

Akad dilinde yazılmış tablet olduğu da öğrenildi. Tablette yapılan ilk incelemede, Alalah`ın bilinen ilk kralı Yarim-Lim`in başka bir kenti satın almak için yaptığı anlaşmayı içeren bilgiler olduğu aktarıldı.