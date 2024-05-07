Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor! 24 kadında AIDS çıktı

Kırklareli Lüleburgaz’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri içkili ve benzer mekânlara operasyon yaptı.

Umuma açık alkollü yerlerde yapılan denetimlerde, yasadışı çalışan 24 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan kontrollerde kadınların cinsel yolla bulaşan AIDS hastalığını taşıdığı ortaya çıktı.

24 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

TEKİRDAĞ'DA 2 KADIN AIDS'Lİ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ise Tekirdağ’da yapıla fuhuş operasyonunda 2 yabancı uyruklu AIDS taşdığı tespit edilmişti.

KARABÜK OLAYI İLE PATLAMIŞTI

Türkiye’de hem yabancı vatandaş hem de yabancı öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Bu da doğal olarak hem bulaşıcı hastalık hem de cinsel hastalıkların artmasına neden oluyor.

Karabük’ta ünisersite okuyan yabancı öğrenciler ile Türk öğrencilerin cinsel birlikteliğinden sonra öğrencilerin HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Olay ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hatta Karabük Üniversitesi’nde yoklama listesinde ise 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu anlaşılmıştı.