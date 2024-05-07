Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı

2015 yılından beri mahalledeki çiftçilere hizmet veren ve güneş enerjisiyle çalışan su pompalama sistemi, hırsızlar tarafından soyuldu.

Hırsızlar, sistemin bulunduğu kulübeye girerek off-grid inverter ve iki jel aküyü çaldılar.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yaşanan hırsızlık olayı sonrası jandarma ekiplerine bilgi vererek yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca, belediye yetkilileri, vatandaşlardan belediye hizmetlerine ve kamuya ait malzemelere sahip çıkmalarını ve hırsızlık gibi olaylarda yetkililere haber vermelerini istedi.