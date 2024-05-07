İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi

Süper Lig’de alınan Konyaspor beraberliği sonrası Fenerbahçe’de kazan kaynadı.
Şampiyonluk yolunda ezeli rakibinin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal hedef tahtasına oturtuldu.
Deneyimli teknik adam oyuncu tercihleri ile sık sık eleştirilerin odağında olurken flaş bir iddia ortaya atıldı.
İsmail Kartal’ın Bonucci’yi getirmemesi hakkında konuşan Serhat Akın mücadele öncesi Samandıra’nın karıştığını ifade etti.
Akın'ın iddiasına göre, İtalyan yıldız, Konyaspor karşılaşmasında kadroda olmadığını öğrenmesinin ardından tesislerdeki kapıları tekmeledi.
Ara transfer döneminde kadroya katılan Bonucci Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti.
Yeterli süre alamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu bilinen yıldız futbolcunun sezon bitiminde takımdan ayrılması bekleniyor.