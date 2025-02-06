Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıl dönümünde ülke genelinde anma programları gerçekleşti. Elazığ'da da sabah namazı sonrasında cemaat dualarla andı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, Elazığ'da hayatını kaybedenler için İmam-ı Azam Camisi'nde sabah namazı sonrası anma programı gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ dualar okudu, Türk Kızılay'ı tarafından da cami cemaatine ve vatandaşlara çorba ikram edildi.

Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

Deprem felaketi ülke genelinde anılıyor

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