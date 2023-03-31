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Gören şaşkına döndü! Deprem sonrası suyu kurudu…

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Göksun ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki şelalenin suyu kurudu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:51
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Deprem felaketleri sonrası Saraycık Mahallesi'ndeki şelalenin suyu kurudu

Gören şaşkına döndü! Deprem sonrası suyu kurudu…
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Göksun ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde ağır hasara neden oldu.

Deprem sonrası mahallede kayaların içinden çıkan suyun yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Saraycık Şelalesi'nden de su akmamaya başladı.

Saraycık Mahallesi Muhtarı Aslan Yaşar, şelalenin bulunduğu bölgeden çıkan suyun hem sulamada hem de içmede kullanıldığını söyledi.

Şelalenin suyunun Pazarcık merkezli ilk depremin ardından bulanıklaştığını, Elbistan merkezli ikinci depremde de tamamen kesildiğini anlatan Yaşar, "Kayalık üzerinde onlarca küçük delik vardı. Oralardan su fışkırırdı. İlkbaharda daha yukarıdan su akardı. İlk deprem bizim için küçük olan depremdi. Bizim için büyük deprem Elbistan depremi. Birinci depremden sonra koyu kahverengiye yakın su aktı. İkinci depremden sonra tamamen kesildi. Hiçbir yerden su sızması bile yok." diye konuştu.

Bölgeden gelen su ile yaklaşık 100 dönüm arazinin de sulandığını ancak suyun kesilmesiyle arazilerin de susuz kalacağını dile getiren Yaşar, bölgede genelde elma bahçeleri bulunduğunu belirtti.

"Bu güzelliğe kavuşmak için hasretle bekliyoruz"

Depremin ardından bölgeye gelen bilim insanlarının suyun durumu hakkında net bir şey söyleyemediklerini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesinden profesör ekip arkadaşlarıyla geldi. Onlara da sordum, 'Buradaki su gelir mi?' diye ama net bir şey söylemediler. Burası doğa harikası bir yerdi. Piknik için gelenler, çevre illerden su götürmek için gelenler vardı. Köyümüzü güzelleştiren burasıydı. Kışın buralar zaten bembeyaz olur, o beyazlığın içinde duvar gibi duran kayalarda buz sarkıtları oluşurdu bembeyaz. Farklı bir güzellik katardı buraya. Bu güzelliğe kavuşmak için hasretle bekliyoruz."

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