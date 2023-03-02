﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önceden bilen "Deprem Kahini" lakaplı Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez bölge veren ve uyarılarda bulunan Hoogerbeets daha güçlü olacak dedi.
Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets'ten Türkiye için yeni bir tahminde bulundu.
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"Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu sefer İç Anadolu Bölgesi için uyardı.
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Paylaşımda, 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası önümüzdeki günlerde İç Anadolu'da daha güçlü bir artçı sarsıntı meydana gelebileceği belirtildi.
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Öte yandan Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etmişti.
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Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savunarak, "Mart ayının ilk haftası çok kritik.
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2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak.
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Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir.
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Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.
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TUTMAYAN TAHMİNLERİNİ SİLİYORAvusturyalı deprem uzmanı Frank Hoogerbets, tutmayan deprem tahminlerini apar topar siliyor.
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Hoogerbets 2019 yılında 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7,8 veya daha büyük şiddetteki bir depremin meydana geleceğini iddia etmişti.
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Söz konusu tarihlerde ise herhangi bir deprem yaşanmadı. Öte yandan ‘deprem uzmanı’ yine 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında 6 ila 7 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek insanları uyarmış, ve yine tahminlerinde yanılmıştı.
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Hoogerbets yine 2019 yılının başlarında Türkiye’yi 6 veya 7 şiddetindeki bir depremin beklediğini söylemişti. Söz konusu tarihlerde ise Türkiye’de o büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
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Son olarak Hollandalı ismin 7-9 mart tarihlerinde Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmişti.
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Bu durum karşısında Frank Hoogerbeets’in Twitter hesaplarından çeşitli deprem tahminlerinde bulundu ve yanıldığı tahminlerin paylaşımlarını sildi.