﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi

Söz konusu tarihlerde ise herhangi bir deprem yaşanmadı. Öte yandan ‘deprem uzmanı’ yine 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında 6 ila 7 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini belirterek insanları uyarmış, ve yine tahminlerinde yanılmıştı.