Deprem konutlarında ilk ihaleleri onlar kazandı: Felaket rantı. Binlerce artçı depremler devam ederken kalıcı konut inşaatları başladı

İktidar, deprem bölgesinde büyük depremler meydana gelmeye devam ederken kalıcı konut inşaatlarına başladı.

1 yılda 270 bin kalıcı konut yapacağını açıklayan AKP iktidarı ortalama 1 milyon 500 bin liradan, toplam 400 milyar lirayı bulacak büyüklükte ihaleler yapacak.

Türkiye’nin bir yıllık tüm kamu alımlarından daha büyük miktardaki ihaleleri AKP’nin rekabete imkan sağlayan açık usulde yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Kamu İhale Kurumu (KİK) kayıtlarına yansıyan verilere göre; AKP’nin, toplamda 400 milyar lirayı bulacak bu ihaleleri açık usulde yapmayacağı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından süreçler tamamlandıktan sonra KİK’e bildirilen ilk 4 ihalenin tamamının 21b Pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirildiği anlaşıldı. AKP, 4 ihaleyi de, bu usulün sağladığı imkânları kullanarak özel olarak davet ettiği müteahhitlere dağıttı.

ARSA BEDELİ HARİÇ TOKİ KONUTUNUN MALİYETİ 1 MİLYON 400 BİN TL

Kahta, Ishaliye, Kilis ve Nurdağı’nda yapılacak toplam 1797 konut, 20 dükkan ve 1 cami için toplam sözleşme bedeli 2 milyar 889 milyon TL olarak gerçekleşti. Buna göre arsa bedeli hariç, devlet kurumu TOKİ eliyle yaptırılacak her bir konutun ortalama inşaat maliyeti 1 milyon 400 bin TL’yi aştı.

İHALEDE İNDİRİM DEĞİL ARTIRIM

Kamunun gerçekleştirdiği ihalelerde genellikle hesaplanan yaklaşık maliyet üzerinden indirim sağlanırken, bu 4 ihaleden ikisinde sözleşme bedelinin yaklaşık maliyetin de üzerine çıkması dikkat çekti.

7 AY SÜRE VERİLDİ

AKP iktidarı kalıcı konutların tüm açıklamalarında bir yılda tamamlanacağını açıklamıştı. Müteahhitlerle yapılan sözleşmelerde bu sürenin 7 aya kadar indiği görüldü. Buna göre kalıcı konutların bir bölümü Ekim ayında tamamlanacak.

İşte TOKİ tarafından gerçekleştirilen ilk dört kalıcı deprem konutu ihalesine özel olarak davet edilen müteahhitler ve diğer tüm detayları:

İHALE 1

Kilis İli Merkez İlçesi Deveciler Mahallesi 2 Etap 645 Adet Konut,

4 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Yapılacağı yer: Kilis

Yaklaşık Maliyeti: 1.046.981.125,28 TL

Sözleşme Bedeli: 1.124.000.000,00 TL

Süresi: 300 gün 27.02.2023 – 23.12.2023

Yüklenicisi: Akgün İnşaat Taahhüt Tic.ve San.Ltd.Şti.

İHALE 2

Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Bademli Mahallesi 456 Adet Konut

İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Yapılacağı yer: Gaziantep

Yaklaşık Maliyeti: 766.929.989,47 TL;

Sözleşme Bedeli: 777.000.000,00 TL

Süresi: 240 gün 27.02.2023 – 24.10.2023

Yüklenicisi: Akgün İnşaat Taahhüt Tic.ve San.Ltd.Şti.

İHALE 3

Gaziantep İli İslahiye İlçesi Değirmencik Mahallesi 399 Adet

Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Yapılacağı yer: Gaziantep

Yaklaşık Maliyeti: 545.936.948,89 TL

Sözleşme Bedeli: 519.000.000,00 TL

Süresi: 210 gün 27.02.2023 – 24.09.2023

Yüklenicisi: Gaziantep Gold Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İHALE 4

Adıyaman İli Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi 297 Adet Konut ve

4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Yapılacağı yer: Adıyaman Kahta

Yaklaşık Maliyeti: 480.172.729,97 TL

Sözleşme Bedeli: 469.000.000,00 TL

Süresi: 210 gün 27.02.2023 – 24.09.2023

Yüklenicisi: Halil Koç, MFK Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı