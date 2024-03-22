Deprem konutlarını teslim alan bazı şahıslar, balkonlardaki türk bayraklarını keserek aşağıya attılar

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Deprem konutlarını teslim alan bazı şahıslar, balkonlardaki türk bayraklarını keserek aşağıya attılar
Adıyaman'da deprem konutlarını teslim alan bazı şahısların, balkonlardaki Türk bayraklarını keserek aşağıya attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutların kura çekimi ve hak sahiplerine anahtar teslimi 8 Şubat’ta yapıldı.

Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

BALKONLARDAKİ TÜRK BAYRAKLARINI KESEREK AŞAĞIYA ATTILAR

Deprem konutlarını teslim alan bazı şahısların ise balkonlardaki Türk bayraklarını keserek aşağıya attığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.

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