Deprem olmadan dahi yıkılma tehlikesi varmış. 72 kişiye mezar olan İSİAS Otel hakkında şaşırtan gerçek

6 Şubat felaketini yaşayan illerde yıkılan binaların soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pek çok binanın kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması ve çürük olmasına rağmen sağlamlık raporu alınması gibi sebeplerden yıkıldığı tespit edilirken Müteahhitler ve emlakçılar hakkında davalar görülmeye devam ediyor. Görülen o davalardan biri de Adıyaman'da yıkılan Grand ISİAS Otel davası oldu.

Adıyaman’da yıkılan 72 kişiye mezar olan Grand ISİAS Otel’in iddianamesi ortaya çıktı. İddianamede otelin deprem olmadan bile yıkılma tehlikesinin olduğu vurgulandı.

9 KAT İÇİN RUHSAT VERİLMESİNE RAĞMEN 13 KAT YAPILMIŞ

Otel binası ile ilgili skandalları ortaya çıkaran 11 sanıklı iddianamede, binanın temelinin zemin etüt raporu alınmadan atıldığı, ruhsatının “konut” olarak hazırlandığı ve 9 kat için ruhsat verilmesine rağmen 13 katlı yapılmasına ses çıkarılmadığı, ruhsat otele çevrilirken mühendislerden “binanın sağlam olduğuna dair” rapor alındığı ortaya çıktı. Kaçak kat sorununun 2018’de imar barışı ile çözüldüğünün anlatıldığı iddianamede, “binada deniz kumu kullanıldığı” da bildirildi.

Hazırlanan İddianamede, İlave katın çıkılması halinde binanın yıkılacağı hususunun gayet iyi bilindiğini fakat şüpheli şahısların binaların yıkılmayacağını iddia ederek eylemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Savcı, bu duruma karşılık sanıkların “öldürme” suçu gibi ceza almalarını sağlayacak “olası kast” düzenlemesi yerine en fazla 22,5 yıl ceza almalarına yol açacak “bilinçli taksirle ölüme sebep olma” suçundan dava açtı.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMA" SUÇUNDAN 11 SANIĞA DÜZENLENEN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianamenin detayları açıklandı. Aralarında otel sahibi Ahmet Bozkurt’un da bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan düzenlenen iddianame Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtildi.