Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin simgelerinden, Adıyaman'daki İsias Otel'in karşısındaki binaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümserken görüldüğü dev posteri asıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi derinden sarstı. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, 50 bini aşkın kişi ise hayatını kaybetti.

Adıyaman’daki İsias Otel de bölgede yıkılan yapılardan biri oldu. 65 kişinin hayatını kaybettiği otelin karşısına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dev posteri asıldı.

KKTC'de yayınlanan Bugün Kıbrıs gazetesi, fotoğraf manşetine taşıdı.

Mezarlığa Gülen Poster başlığıyla verilen haberde "Bugün Kıbrıs’a ulaştırılan ve dün çekilen fotoğrafta enkaz altındaki şehirde sağlam kalan bir binaya imar affının sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gülümseyen dev posterinin asıldığı görülüyor. Adıyamanlı yurttaşın çektiği fotoğraf acımasızlığın resmi olarak tarihteki yerini alıyor…" denildi.

KKTC, Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin çocuk voleybolcuları için İsias Otel'den şikayetçi olmuş, otel sahibi tutuklanmıştı.

UYKUDA YAKALANDILAR

Deprem anında otelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa Türk Maarif Kolejinden Adıyaman'a voleybol turnuvası için gelmiş yıldız kız ve erkek voleybol takımlarıyla beraber veliler ve öğretmenlerden oluşan 39 kişilik bir kafile konaklıyordu.

Kafile 3 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelerek otele yerleşmişti, kolejin iki takımı da ilk maçlarını kazandıktan sonra depremden önceki pazar akşamı kutlama yaparak otele dönmüşlerdi.

Öğrenciler otelin ön cephesindeki üç-dört kişilik odalarda, veliler ve öğretmenler ise arka cephesinde konaklıyordu.

Öğrenciler deprem anında otelin ikinci ve dördüncü katları arasında bulunuyordu, bu nedenle de enkazın tamamen altında kaldılar.

Turist Rehberleri Birliğinden 43 kişilik bir kafile de, Güneydoğu bölgesi için yapılan tur rehberliği uygulamalı eğitimi sırasında İsias Otel'de konaklıyordu.