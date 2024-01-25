Deprem paniği evin balkonundan atlattı

Kaynak: İHA
Deprem paniği evin balkonundan atlattı
Malatya Battalgazi'de yaşanan 5.2’lik depremde korkup panikleyerek evin balkonundan aşağı atlayan çocuk yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, halkta büyük panik ve korkuya yol açarken, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi’nde ailesiyle beraber oturan 14 yaşındaki bir çocuk panik yaparak balkondan aşağı atladı.

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Hafif şekilde yara alan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, il genelinde panik ve korku sebebiyle hastanelere müracaat eden bazı vatandaşların da olduğu aktarıldı.

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