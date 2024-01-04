Deprem uzmanından şok açıklama: 2 bin yıllık faylar harekete geçti

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, diri fayların büyük bir tehdit olduğunu vurgularken, “Türkiye'de 2 bin yıldır deprem üretmeyen faylar var ama süresini doldurmuş. Bundan daha önce haberimiz yoktu. 'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti, deprem olmaya başladı" açıklamasını yaptı.

1999 Körfez depreminin yerbilimleri ve diri fay araştırmaları için önemli olduğunun altını çizdi ve kıta içi diri fay açısından Türkiye’nin dünyanın en önemli yerlerinden olduğunu iletti.

“BU KADER DEĞİLDİR”

Onalan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı ve Türkiye'de deprem üretme potansiyeli olan 500’e yakın fay olduğunu söyledi. 24 ilin ve yüzlerce ilçenin bu faylar üzerinde bulunduğunu ifade eden Onalan, "Bir yüzyıl içerisinde neredeyse 200 bine yakın insanımızı kaybettik. Bu bir kader değildir" ifadelerini kaydetti.

“İZMİR’DE DEPREM ÜRETECEK FAYLAR HENÜZ KIRILMADI”

Jeolojik koşullar göz önünde bulundurulmadan yerleşim alanlarının planlanmaması gerektiğini ifade eden Onalan, yerel seçimler öncesindeki deprem dirençli şehirler oluşturacak yerel yöneticilere ihtiyaç olduğunu vurguladı ve "30 Ekim 2020'de bir akıl tutulması yaşadık. 70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, Bayraklı'da 117 yurttaşımızın canını aldı. Bu bize bir uyarıydı, İzmir'de bir deprem olmadı. İzmir'de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı ama kırılmayı bekliyor.” dedi.

DİRİ FAY SAYISI ARTTI

Anadolu coğrafyasının oluşumunu henüz tamamlamadığını söyleyen Onalan, depremlerin geçmişte var olduğunu ve yarın da var olacağını vurguladı. Onalan, “Daha 2 sene öncesine kadar Türkiye'de belki 200-250 tane diri faydan söz ederken; diri fay sayısı, şu anda 500'e çıktı.” İfadesini kullandı.

Türkiye’de 2 bin yıldır deprem üretmeyen fayların olduğunu fakat bu fayların süresini doldurduğunu vurgulayan Onalan, deprem olmaz denen yerlerde bile depremlerin olmaya başladığını ifade etti. Deprem gerçekleşen yere gidip araştırma yapıldığında diri fayların varlığını gördüklerini iletti ve diri fay sayısının artacağını vurguladı

“AFET KONUSUNDA CİDDİ İRADE KOYMAYACAK İNSANLARI SEÇMEYİN”

Koray Çetin Onalan, Türkiye’de “Bu fay ne zaman kırılacak?” sorusunu sormanın yersiz olduğunu kaydetti, "Deprem riski altındaki ülkemizde, nasıl yurttaşlarımızı hayatta tutarız, bunu düşünelim. Afete karşı güvenli alanlar belirlemek zorundasınız. İstanbul depreminin yaklaştığı, İzmir'de de Tuzla Fayı'nın süresinin dolduğu söyleniyor.” ifadesini kullandı.

“Bilim adamlarının çalışmalarından sonra ödev, merkezi ve yerel yöneticilerindir. Afet konusunda ciddi irade koymayacak insanları lütfen seçmeyin" diyen Onalan, İzmir için de uyarılarda bulundu. Koray Çetin Onalan, "İzmir’de mikro bölgeleme çalışmalarının sürdüğünü ve kara ve denizdeki fayların araştırıldığını iletti. Bu çalışmaların sonuçlarını beklediklerini ifade eden Onalan, “Bilim adamları sanıyorum 2024 yılı sonunda neticeler alacak ve ortaya tablo çıkacak. Ama 2024'ün sonuna kadar deprem olup, olmayacağı konusunda garantisini veremiyoruz. Yarın deprem olduğunda İzmir'de hazırlığımız yok" açıklamasını yaptı.