Yunan jeoloji profesörü İstanbul depremin büyüklüğünü açıkladı

Atina Üniversitesi’ndeki “Dinamik Tektonikler ve Uygulamalı Jeoloji” dalında profesör olan Efthymios Lekkas beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu.

"BİNALARIN 3'TE 2'Sİ ESKİ"

Yunan bilim insanı “İstanbul için büyük bir olay bekliyoruz. Bunlar ülkenin tüm bilim insanlarının ortak görüşleridir. Yani bu sadece bir zaman meselesidir. Ne kadar gecikirse deprem o kadar büyük olur, yani enerji o kadar yoğunlaşır. Tabii ki şehrin büyük bir kırılganlığı var. Nüfusu 20 milyon ve şu anda binaların üçte biri oldukça eski. Üçte biri de Antakya ve Adana’daki gibi yeni binalar” dedi.

“DEPREM 8’İ GEÇMEZ”

Prof. Efthymios Lekkas beklenen İstanbul depreminin boyutu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Lekkas, “Deprem toplam 8’i geçmez. Bütün fay kırılırsa büyüklüğü 7,7 ya da 7,8 civarında olur. Nispeten dar bir alana 20 milyon kişi sıkıştığında kayıpların olması kaçınılmazdır. Depremin senaryosu yani ne zaman ve nasıl olacağı da çok önemlidir. Umalım ki fay aralıklı olarak daha küçük depremlerle kırılsın ve örneğin Antakya’da olduğu gibi büyük etkilerle karşılaşmayalım” dedi.

YASAL DÜZENE OTURMASI GEREKİYOR

Yunanistan’da da depremle ilgili atılımın olmadığını söyleyen Prof. Lekkas, binaların statik yeterlilik belgesinin olması gerektiğini ve bunun yasal bir düzene oturtulması gerektiğini belirtti.

Yunan medyasına konuşan Lekkas, özel binaların denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.