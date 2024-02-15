Depremde 2 kişinin öldüğü 5 katlı apartman sahibinden şoke eden itiraf

Kaynak: AA
Depremde 2 kişinin öldüğü 5 katlı apartman sahibinden şoke eden itiraf
Hatay’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde, Tunçer Apartmanı adlı 5 katlı binanın yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın sahibi olan Ali Z. ve binayı yapan kalıp ustası Şahin T., bu olayın ardından ruhsatsız yapıldığını itiraf etti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, sanıklar hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özkan Aydınlı, annesi Neval ve eşi Müge Aydınlı’nın depremde yaşamını yitirdiği, kendisinin ise binanın enkazından yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi. Aydınlı, dairelerini 2021 yılında kiraladıklarını belirtirken, binayı yaptıranlar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve binanın kaçak olduğunu bilmediğini ifade etti.

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İddianamede, bilirkişi heyetinin binanın enkazına gittiği ve 5 katlı ayrık nizam apartmanın arka cepheye bakan kolonlarının 1. kat kolonlarından ayrıldığının gözlemlendiği belirtildi. Binadaki kusurlarla ilgili olarak işçilik hataları tespit edildi. Kolon kiriş birleşim yerlerinde etriye sıklaştırmasının yapılmadığı, etriye bükmelerinin yapılmadan bağlandığı ve deprem etkisiyle yapı arka kolonlarının ayrılarak ön cepheye doğru çöktüğü ifade edildi.

Binanın yapı ruhsatı evraklarının incelenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye ait evraklara el konuldu. Ancak binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrağına rastlanmadı. Soruşturmaya konu apartmanın, bina sahibi Ali Z.'nin 2011 yılında tapulu arazisine yapı ruhsatı almaksızın kalıpçı Şahin T.'ye inşa ettirdiği ve yapıma kendisinin de nezaret ettiği belirlendi.

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