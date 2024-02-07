Ersan Şen depremde yıkılan binaların müteahhitleri için tutuklanmama güvencesi istedi

Kahramanmaraş meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir ederek 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan felakette, Gaziantep'te 51 kişinin ölümüne neden olup yurtdışına kaçan firari müteahhitlerin avukatı olan Prof. Ersan Şen'in talebi herkesi şoke etti.

İsmail Arı'nın haberinde yer alan bilgilere göre; 8 Aralık 2023 tarihinde görülen davanın 2’nci duruşmasına katılan avukat Şen, firari olan müvekkillerinin korktuğunu söyleyerek “Tutuklamaya yönelik yakalama emri insanları korkutuyor. İnsanların burada olamamaları tutuklamaya yönelik yakalama emri nedeniyledir” ifadelerini kullandı.

ŞEN 51 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLAN MÜTEAHHİTLERE GÜVENCE İSTEDİ

Şen ayrıca davada “Müteahhit kardeşler hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını veya mahkemece müvekkillere güvence verilmesini” istedi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Mahkeme ise Ersan Şen’in bu talebini reddederek “Soruşturma aşamasında haklarında gözaltı kararı verilmesiyle yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savunma yapmaktan kaçındılar ve haklarındaki yargılamayı sürüncemede bıraktılar" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayın soruşturma aşamasında Nizip Başsavcılığı’nın talebi üzerine Gaziantep Üniversitesi’nde bir bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve 30 Mayıs 2023’te hazırlanan bilirkişi raporunda, “Belediyeye verilen mimari projeyle statik proje uyuşmadığı, zemin kattaki iki dükkanın statik projede yer almadığı, İki dükkan üzerine kaçak asma kat yapıldığı ve bir kolunun hiç inşa edilmediği ve bir kolonun enkazda bulunamadığı” ifade edildi.

Beton basınç dayanım ortalamasının olması gerekenden düşük olduğu da belirtilen raporda, binanın yıkım nedeni olarak “Binanın dışa doğru değil, iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu dolayısıyla simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymuştur.” denmişti.

Bilirkişi heyeti müteahhidin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğuna vurgu yapmıştı. Müteahhitlerden H.S. ve Abdullah Devrim Sever kardeşler hakkında "bilinçli taksirle, birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcılık, müteahhit H.S. ve A.S.'i şüpheli olarak çağırdı. Müteahhit kardeşler ifadeye gelmedi ve kayıplara karıştı.