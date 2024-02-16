Depremler sonrası bir ilin yeri değişti. 8 santimetre batıya 3 santimetre yukarı

Kaynak: Mynet
Depremler sonrası bir ilin yeri değişti. 8 santimetre batıya 3 santimetre yukarı
6 Şubat Depremlerinin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşanırken, Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen yaptığı açıklamada, Kayseri'nin 8 santimetre batıya ve 3 santimetre yukarıya hareket ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkilerken yaşanan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş yüzbinlerce kişi ise yaralanmıştı.

KAYSERİ’NİN YERİ DEĞİŞTİ

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kayseri’nin 8 santimetre batı ve 3 santimetre yukarı doğru kaydığını ifade ederek “Kayma, sınırlar açısından hukuki sorunlara yol açacaktır” dedi.

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Evsen, Kayseri’deki ve diğer fayların Türkiye’nin batıya doğru seyri ile ilgili bir uyumluluk söz konusu olduğunu ve yaşanan bu durumun jeolojik açıdan beklenen bir sonuç olduğunu belirtti.

“BURADA VATANDAŞLARIN ARAZİLERİNİN BİRBİRİNE KARIŞMASI SÖZ KONUSUDUR”

“Ancak burada hukuki açıdan problemler çıkar” diyen Evsen, “4 metre 60 santimetre sola doğru meyleden bir bina, bir tarla ya da bir gayri mülk söz konusudur. Burada vatandaşların arazilerinin birbirine karışması söz konusudur. Bunların ayıklanması gerekmektedir. Hukuki açıdan ve diğer açılardan bunların incelenip vatandaşların herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyete uğramaması yönünde çalışmaların yapılması gerekir. Söylediğim gibi jeolojik açıdan Türkiye genelinde uyumlu bir hadise söz konusudur” ifadelerini kullandı.

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