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Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı

Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçtı ama geri yollandı. Yolcu listesinde ismi belirlenen Dalkılıç, görüşmelerin ardından Tacikistan'da uçaktan indirilmedi. Aynı uçakla İstanbul'a yollanan fen işleri sorumlusu gözaltına alındı

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 15:14
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Depremde çöken binanın sorumlusu Tacikistan'a kaçtı ama aynı uçakla İstanbul'a yollandı

Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Belen’de yıkılan bir binanın fen işleri sorumlusu olduğu belirlenen Murat Göksel Dalkılıç, dün akşam saatlerinde gittiği Tacikistan’dan bu sabaha karşı Türkiye’ye getirildi.
Alınan bilgiye göre, savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç‘ın, dün akşam saatlerinde Tacikistan’a gittiği saptandı. Dalkılıç'ın 1 Mart’ta saat 18.25'te hareket eden uçakla, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan Tacikistan’a yolculuk ettiği belirlendi. Yolculuk sırasında çıkarılan yakalama kararının ardından Tacikistan'ın yetkili makamlarıyla irtibata geçen İstanbul polisi, şüphelinin uçağının inişi gerçekleşmeden “INAD” ettirilerek geri döndürülmesini sağladı. Yurda getirilen şüpheli, bu sabah saat 06.30'da İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Havalimanında gözaltına alınan Dalkılıç, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Taksitle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan adli makamlara sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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