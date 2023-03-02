2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremde evi yıkıldı mağarada yaşıyor

Deprem felaketiyle birlikte evi yıkılan 44 yaşındaki Suriyeli Yusuf, sağlam olduğuna inandığı mağaraya yerleşerek hayatını burada devam ettiriyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:45
Takip Et

Depremde evi yıkıldı mağarada yaşıyor

Depremde evi yıkıldı mağarada yaşıyor
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok depremzede vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. 

Hatay’da yaşayan 44 yaşındaki Yusuf da yaşanan depremler ile birlikte evini kaybedenlerden biri. 

Henüz yaşadıklarını atlatamayan Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti.

Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti. 

Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf sağlam olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
4
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
5
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
6
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
7
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.