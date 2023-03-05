Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır'da hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor.

Yapılan kontrollerin ardından merkez Yenişehir ilçesinde 2011'de inşa edilen Köy Hizmetleri Camisi'nin minaresinin yıkılmasına karar verildi.

Depremde hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince minare kontrollü olarak yıkıldı.

Depremde hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Yenişehir İlçe Müftülüğünden alınan bilgiye göre, deprem nedeniyle ilçede ağır hasar gören Şehitlik 1 Camisi için de yıkım kararı verildi. Caminin yıkımının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.