18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıkılan binaların, seken taşların altında kalan araçlar, belirlenen alana çekiliyor. Milyonluk araçların kağıt gibi ezildiği görülürken, bir otomobilin top şeklini alması ise dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:28
Takip Et

Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi

Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya’da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce bina da ağır hasar aldı. 

Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar, kullanılamaz hale geldi. 
Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor. 

Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görülürken, bir aracın ise top şeklini alması dikkat çekti.

İl dışından geldiği Malatya’da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, “Söylenecek pek bir şey yok. Allah, devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik” dedi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
4
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
5
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
6
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
7
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.