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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan erkek arkadaşının ölümüyle yıkılan eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını yayınlayarak yaşadığını acıyı içini dökerek paylaştı.

Galeri Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:20
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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler çevresindeki 10 ilde yıkımlara neden oldu.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremde eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Yiğitcan Datlı enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Bir hafta önce sevgilisini son yolculuğuna uğurlayan Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döktü.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

23 yaşındaki Aşkım Burçe Tunay, Instagram hesabından erkek arkadaşıyla çektirdiği fotoğraf ve videoları yayınlayarak şu notu yazdı: "Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Seninle olan hiçbir anımızı siyah beyaz paylaşamayacağım, onlara ihanet olur.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

İyi ki geçtin hayatımdan da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Bildiğim tek şey beni çok güzel sevdin ki bir gün olsun şüphem olmadı benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin.'

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

"Seni asla unutmayacağım diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

İyi ki varsın Datlı'm. İyi ki uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma. Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum, kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım.

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Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

Bir gün kavuşacağız… O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor.'

16/21
Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

17/21
Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

18/21
Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

19/21
Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

20/21
Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

21/21
Survivor Aşkım Burçe içini döktü. Depremde sevgilisini kaybetmişti

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