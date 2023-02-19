Uzmanlar depremde alüvyon zeminlerin riskli olduğunun altını dikkatle çizmeye devam ediyor. Zemin sıvılaşması depremlerde sıkça meydana geliyor. Peki, depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDİR?

Zemin sıvılaşması sallantı sonrası suya doymuş tanecikli materyallerin sıkılığını kaybetmesi ve katı halden sıvı hale geçmesi şeklinde görülebilir. Bu durumda binalar ve köprüler çökebilir ya da bulunduğu noktaya batabilir.

Katı zemin davranışını kaybeden malzeme, su ile birlikte toprak zemin içerisinde bulduğu çatlak ve fisürlerden yüzeye doğru hareket eder. Yüzeyde sıvılaşmanın gözlenmesi de, tek veya art arda sıralanmış kum konileri, çatlaklar boyunca kum birikmeleri ve kum fışkırması şeklindedir.

ZEMİN SIVILAŞMASI NASIL TESPİT EDİLİR?

Kum – siltli kum gibi zeminler içeren tabakaların, bir deprem esnasında sıvılaşma potansiyelini saptayabilmek amacıyla arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilebilen zemin ve sismik parametrelerin bir arada kullanıldığı birçok kriterle değerlendirilerek sıvılaşma hesaplarının yapılması gerekiyor.

Sıvılaşma tehlikesi analizlerinde öncelikli olarak sıvılaşmanın meydana gelmesi için gerekli koşulların mevcut olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Bir yapının inşasından önce arazinin sismik geçmişine bakmak önem taşıyor. Sıvılaşma tehlikesi açısından durumu görmek ve bölgeye ait mikro bölgeleme çalışmaları sonucunu incelemek de alınacak önlemler açısından önemli görülüyor.



