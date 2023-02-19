19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?

Depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?

11 ili yıkan depremde zemin sıvılaşmasının görülmesinin ardından vatandaşlar Google arama motorlarında zemin sıvılaşmasını araştırıyor. Peki, depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:20
Takip Et

Depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?

Depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?
+
Aa
-

Uzmanlar depremde alüvyon zeminlerin riskli olduğunun altını dikkatle çizmeye devam ediyor. Zemin sıvılaşması depremlerde sıkça meydana geliyor. Peki, depremde zemin sıvılaşması nedir? Zemin sıvılaşması nerede olur?

ZEMİN SIVILAŞMASI NEDİR?

Zemin sıvılaşması sallantı sonrası suya doymuş tanecikli materyallerin sıkılığını kaybetmesi ve katı halden sıvı hale geçmesi şeklinde görülebilir. Bu durumda binalar ve köprüler çökebilir ya da bulunduğu noktaya batabilir.

Katı zemin davranışını kaybeden malzeme, su ile birlikte toprak zemin içerisinde bulduğu çatlak ve fisürlerden yüzeye doğru hareket eder. Yüzeyde sıvılaşmanın gözlenmesi de, tek veya art arda sıralanmış kum konileri, çatlaklar boyunca kum birikmeleri ve kum fışkırması şeklindedir.

ZEMİN SIVILAŞMASI NASIL TESPİT EDİLİR?

Kum – siltli kum gibi zeminler içeren tabakaların, bir deprem esnasında sıvılaşma potansiyelini saptayabilmek amacıyla arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilebilen zemin ve sismik parametrelerin bir arada kullanıldığı birçok kriterle değerlendirilerek sıvılaşma hesaplarının yapılması gerekiyor.

Sıvılaşma tehlikesi analizlerinde öncelikli olarak sıvılaşmanın meydana gelmesi için gerekli koşulların mevcut olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Bir yapının inşasından önce arazinin sismik geçmişine bakmak önem taşıyor. Sıvılaşma tehlikesi açısından durumu görmek ve bölgeye ait mikro bölgeleme çalışmaları sonucunu incelemek de alınacak önlemler açısından önemli görülüyor.


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.