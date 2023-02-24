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Elazığ’ı tedirgin eden görüntü! Sıvılaşma görüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 4'ün üzerindeki 5 depremin ardından kilometrelerce uzunluktaki fay hattında ortaya çıkan zemin sıvılaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:27
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Elazığ Palu'da fay hattında zemin sıvılaşması görüntülendi

Elazığ’ı tedirgin eden görüntü! Sıvılaşma görüldü
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Kentte 20 Şubat'ta merkez üssü Palu ilçesi olan ve beşi 4,4 ile 4,8 arasında değişen büyüklüklerde olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi.

Depremlerin ardından ilçeye bağlı Baltaşı köyünde Keban Baraj Gölü'ne yakın bir bölgede köylüler tarafından zemin sıvılaşması olduğu fark edildi.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Palu segmentinin ürettiği depremler sonucu kilometrelerce uzunluktaki fay hattı üzerinde yarıklar oluşturan zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arazide zemin sıvılaşması nedeniyle oluşan yarıklardan yer yer ince kum tanelerinin çıktığı ve çamurlaşmaların oluştuğu görüldü.

Elazığ'da merkeze bağlı Yolüstü ile Uzunova köyleri sınırları içinde yer alan Uluova Fay Zonu'da 17 Şubat'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından da fay hattı üzerinde oluşan zemin sıvılaşması balıkçılar tarafından fark edilmişti.

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